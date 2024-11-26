Kadro dışı bırakıldı ardından para cezasına çevrildi ve Jobe kaçtı
26/11/2024
Çetinkaya'nın Gambiyalı forveti Pa Omar Jobe kulüp yönetimine haber vermeden ülkemizden kaçtı. Geçtiğimiz hafta disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı kalan ardından özür dilemesiyle para cezasına çevrilen yaptırımla antrennana katılan Jobe'nin Gençlik Gücü maçı öncesi bulunamadığı, Muhaceretten de adadan ayrıldığının öğrenildiği açıklandı. Jobe'nin forma giydiği 9 haftada bir penaltı golü bulunuyordu. Sarı kırmızılılar Ocak ayındaki ara transfer dönemi için yeni bir forvetle prensipte anlaştığı belirtildi.26/11/2024 18:20