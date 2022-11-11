Kadro dışı kalan Max Kruse poker turnuvası kazandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse katıldığı bir poker turnuvasını kazandı.

Bild gazetesinin haberine göre, Çekya'da düzenlenen bir poker turnuvasına katılan Kruse, 1650 euro yatırdığı turnuvada 134 bin euro'nun sahibi oldu. Kruse kazandığını sosyal medyadan paylaşırken "Şaşkına döndüm. Sonunda bir WSOP turnuvası kazanmış olmak çok büyük ve güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Alman futbolcu 2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 7 asist yapmıştı.

Kadro dışı kalan Max Kruse'nin yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin forması terleten Kruse 2022'nin Ocak ayında 5 milyon euro'luk bonservisle eski takımı Wolfsburg'a transfer olmuştu.

Alman ekibinde teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen Kruse sık sık özel hayatıyla gündeme gelirken kadro dışı bırakılmıştı.

Wolfsburg'dan ayrılması beklenen Max Kruse'nin bir başka eski takımı Werder Bremen'e transfer olacağı Alman basınında konuşuluyor.

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11/11/2022 10:22