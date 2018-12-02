HABER KIBRIS

Kafa kafaya çarpıştılar

ads
02/12/2018

Kafa kafaya çarpıştılar

Girne -  Güzelyurt Anayolunda saat 17.10 sıralarında Tuncay Bozkurt (E-70), yönetimindeki EZ 272 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Tepebaşı köyü yakınlarında önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten ışıksız olarak  gelmekte olan Taner Görür (E-21) yönetimindeki  plakasız traktörle yüz yüze çarpıştılar.  Kaza sonucu yaralanan EZ 272 plakalı araç sürücüsü Tuncay Bozkurt ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Özdemir (E-59) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kaza sonucu araçta sıkışan Kemal Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Her iki şahsın tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Kafa kafaya çarpıştılar, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.