'Kafa şekillendirici yastıklar' hakkında bilmeniz gerekenler

Yapılan son araştırmalar, bebekler için en sağlıklı yastık şeklinin inanılandan çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yayınladığı verilere göre "kafa şekillendirici yastıkların, bebek sağlığı için uygun olmadığı açıklandı. Açıklamada “bu yastıkların tıbbi anlamda yararını gösteren kanıtların kesinlik taşımadığı” ifadesi yer alıyor.

Öte yandan, bu tür yastıkların bebekler için güvenilir bir ortam yaratmadığı belirtildi. Uzmanlara göre kafa şekillendirici yastıkların, bebeklerin boğulmasına veya ani bebek ölümlerine (SIDS) yol açabileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) “Kafa şekillendirici yastığınız varsa kimseye vermeyin, direkt atın” ifadesini kullandı.

Bazen yuvarlak bazen de kalp gibi şekillerde satılan bu tür yastıkların ortasında çocukların kafasının girdiği bir boşluk veya oyuntu yer alıyor. Düz kafa sendromuna (bebeğin kafasının arka kısmındaki düzleşme) engel olmak için kullanılan bu yastıkların uzman önerisi olmadan kullanılmaması öneriliyor. Özellikle ‘kafa şekillendirici yastık’ adıyla internetten rastgele bir şekilde alınan yastıkların bebek için tehlike oluşturduğunun altı çiziliyor.

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10/11/2022 09:33