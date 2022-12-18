Kafanıza hiçbir şey takmamanın sırları!

Takıntılı insanlar her söylenileni kafalarında taşırlar. Uykularını dahi bölebilirler. Onlara bir türlü rahat yüzü görmezler. Peki ne yapmalı? İşte yanıtı...

Kendiyle barışık insanlar takıntılı tavırlar göstermezler. Bu kafa yapısına ulaşmaları ise tecrübeyle olur. İşte yanıtı...

ÖNCE KENDİ DÜŞÜNCELERİNİZİ ÖZGÜRLEŞTİRİN

Kimseyi takmadan yaşamanın en önemli adımı, kendi düşüncelerinizi kontrol edebilmekle başlar.

Olmuş olaylar hakkında başkalarının ne düşündüklerini kontrol edemezsiniz, artık bunları bir kenara bırakın. Düşüncelerinizi özgürleştirin.

Çevrenizdeki insanların sizin duygularınıza ve hareketlerinize etki etmesine izin vermeyin. Bunu yapabilmenin ilk adımı öncelikle beyninizdeki varsayımları bırakmaktır.

KENDİ DEĞERİNİZİN FARKINA VARIN

Başlarının ne düşüneceğine bu kadar önem vermeyi bırakın. Onlar sizden değerli değil... Kendi düşüncelerinizi kontrol altına alırken kendi değerinizin de farkında varın.

Sizden sadece bir tane var. Sizi olduğunuz gibi, tam olarak içinizden geldiği gibi davrandığınızda sevmeyecek beğenmeyecek insanlar varsa zaten gitsinler.

Kendiniz gibi davrandığınızda çevrenizin sizi böyle sevecek yeni insanlarla dolmaya başladığını fark edeceksiniz.

FAZLA EMPATİ YAPMAYIN

Empati ilişkiler için çok önemlidir ancak fazlası kendinize zarar vermenize neden olabilir.

Empati karşınızdaki insanın duygularını ve hislerini anlamanızı sağlayacak harika bir şeydir. Böylece kendimizi onun yerine koyarak çok daha iyi bir iletişim kurabilir ancak fazla empati yapmak oldukça zararlıdır.

Empati için bile kendi sınırlarınız olmalı. Unutmayın, ne demiştik, öncelikle siz değerlisiniz.

HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMA

Bu dünyada herkesin hem fikir olduğu dünyanın tamamı tarafından sevilen bir insan yoktur. Sende herkesi memnun edemezsin, dolayısıyla kimseyi memnun etmeye çalışmamalısın. Çünkü seni eleştirenler senin hikayeni bilmiyor, nelerle başa çıktığını bilmiyor. Neleri yendiğini neleri yenemediğini, neler hissettiğini, kimlerin yanında olmak istediğini kısacası seninle ilgili hiçbir şey bilmiyor.

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18/12/2022 20:57