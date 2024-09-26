Kafatasına yerleştirilen işitme implantı sayesinde duymaya başladı

Doğuştan orta kulak yapısı, dış kulak yolu kanalı ve kulak gelişiminin zayıf olması nedeniyle doğuştan işitme kaybı yaşayan 46 yaşındaki Yıldırım, 5 yaşından 26 yaşına kadar geçirdiği çok sayıda ameliyattan sonuç alamayınca duyma umudunu yitirdi.

Yıldırım, eşi Güler Yıldırım'ın ısrarı ve araştırmaları sonucu Karabük'ten Ankara'ya gelerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Yıldırım, bazı Avrupa ülkeleriyle ABD'de uygulanan Bone Anchored Hearing Aid ameliyatıyla kulağın arkasında kemik içine yerleştirilen bir implant ile işitme azlığının giderilebileceğini öğrendi.

Bunun üzerine yeniden ameliyat olmaya karar veren Yıldırım, geçirdiği başarılı operasyon sonrasında duyma yetisine kavuştu.

"Tama yakın işitmesini sağlamış olacağız"

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Davut Akduman, Yıldırım'ın orta kulak yapısının, kulak ve dış kulak yolu kanalının gelişmemesine bağlı olarak doğuştan gelen bir işitme kaybının olduğunu anlattı.

Bu operasyon erken yaşlarda uygulansaydı Yıldırım'ın dil gelişiminin daha iyi seviyelerde olabileceğine dikkati çeken Akduman, şunları söyledi:

"İşitme kayıplarında birçok tedaviyi hastalarımıza başarılı bir şekilde ülkemizde uyguluyoruz. Bu ameliyatı özellikle işitme kaybının dış kulak yolu kanalı ile kanal içi ya da kanal arkası cihazlarla sağlayamadığımız hastalarımızda, cihazın bir parçasının kafatası kemiğine implant edilmesi gerektiği hastalarda kullanıyoruz."

Yıldırım'ın durumunu poliklinikte değerlendirdiklerini ve kemiğe implant işitme cihazı için uygun olduğunu düşündüklerini anlatan Akduman, "Başarılı bir ameliyatla bu medikal uygulamanın iç parçası, kulak arkasındaki kemiğe implant edildi. İyileşme sonrasında bu cihazı yine kliniğimizde ekibimizle birlikte uygulayarak yani tama yakın işitmesini sağlamış olacağız." dedi.

"İşitme kayıplarında özellikle erken teşhis yapılmalıdır"

Ülke genelinde sağlık kuruluşlarının yeni doğan bebeklerde kapsamlı işitme testi taraması yaptığını vurgulayan Akduman, şunları kaydetti:

"İşitme kayıplarında özellikle erken teşhis yapılmalıdır. Tedavilerin erken uygulanması, işitme fonksiyonunun restore edilip sağlanması çok önemli ve hayati öneme sahip. Çünkü iletişim becerilerinin kazanılması, dil gelişiminin sağlanması, akademik becerilerinin elde edilmesi, hepsi işitmeyle direkt alakalı. Dolayısıyla ailelere özellikle seslenmek lazım, çocukların erken yaşta işitmelerinin sağlanması, gerekli tedavilerin uygulanması için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Çocukların hem başarısı hem iletişimi hem de psikolojisinin daha iyi olması için de bunlar esas."

"Cihazın hepsi takılmadı ama şu anda duyabiliyorum"

Tuncay Yıldırım, kulağının tam duymaması nedeniyle bazı ortamlarda dışlandığını, işitme sorunu nedeniyle çocuklarıyla iletişim kuramadığını ve bundan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cihazın hepsi takılmadı ama şu anda duyabiliyorum. Heyecanlıyım, geri kalan cihazın takılmasını bekliyorum. Şu anda mutluyum, çocuklarımla daha iyi ilgileneceğim. Ortaokul ve lise yıllarında duyamadığım için en ön sıralarda oturuyordum. Yani okurken çok çile çektim."

Eşi Güler Yıldırım, "Çok mutlu oldum duymasına. Ailede sohbet etsek o sohbete dahil olamıyordu. 6 yaşındaki oğlum ameliyata gelirken, 'Anne, artık babam bizi rahat duyacak mı?' diyordu. Çocuklar da çok mutlu oldu ve duygulandılar, ağladılar." dedi.