Kafein bağımlılığının 8 işareti

Kafeinin sadece kahvede bulunduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kafein; kahve, çay, kola, asitli kutu içecekler ve kakaolu tatlılarda da bulunur. Peki ya bağımlılık yaptığını biliyor muydunuz? Gelin, bu bağımlılığı yakından tanıyalım. Kafeinsiz ne kadar süre dayanabilirsin? Sabahları bir fincan kahve içmeden uyanabilir misiniz ya da gününüzü çay ya da asitli içecekler olmadan geçirebilir misiniz?

Kahve, çay, kola, asitli kutu içecekler, kakaolu tatlılar. Tüm bu ürünlerin ortak noktası, yüksek miktarda keyif verici bir madde olan kafein içermeleri. Gün içerisinde en fazla 300 mg kafein tüketimi normal kabul edilirken, 700 mg’nin üzeri bağımlılık seviyesi olarak kabul ediliyor. Özellikle sigara bağımlılığı, eş zamanlı olarak kahve ve çay bağımlılığını da beraberinde getiriyor. Nikotin ile birleşen kafeinin bağımlılık yapma olasılığı çok daha fazla. Bağımlıların yoksunlukları, “kahve içmeden uyanamıyorum” bahanesiyle başlar ve gün içindeki tüm boş vakitler kafeinli içeceklerle doldurulur.

Gereksinim karşılanamadığında; baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk ya da uyku hali, konsantrasyon eksikliği, iş gücü kaybı gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkarken; beraberinde depresyon, ülser başlangıcı ve çarpıntı gibi ciddi sağlık sorunları da gözlenebilir.

Kafein bağımlılığının açıklayıcı işaretlerinden biri, kafeinsiz geçirdiğiniz vakitlerde üzerinizdeki uyuşukluktur. İşe yavaş gitmek, yorgunluktan dolayı arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle planlarınızı iptal etmek ve olağan aktivitelerinize katılmak için motive olamamak, bunların hepsi kafein bağımlılığı belirtileridir.

Sabah bir fincan çay ya da kahvenizi atlamak sizi yorgun ve enerjisiz bırakıyorsa, kafein bağımlısı olabilirsiniz. Pek çok tiryaki kafeini güne başlamak için bir yardımcı olarak veya öğleden sonralarını tazelemek için kullandığından, bu düzenli kafein alımını bıraktıklarında, enerji seviyelerinin çarpıcı bir şekilde düştüğü görülür.

Kafeinsiz kalınca depresyon kapınızı çalıyorsa

Mayo Clinic'e göre kafein tüketimi ile depresyon arasında dolaylı bir bağlantı var . Aşırı kafein alımı, insanların uygun miktarda uyku almasını engelleyebileceğinden, ruh halleri olumsuz etkilenerek depresyona girmelerini tetikler.

Ayrıca, zaten kafein bağımlısıysanız, kahve alışkanlığınızı bırakmak depresif durumunuzu arttıracaktır. Bahsedilen çalışmalar , halihazırda anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarından muzdarip kişilerin, kafeinsiz günlerde kötüleşeceklerini bildikleri için kahve çay gibi alışkanlıklarını azaltmak ya da bırakmak istemediklerini ve çeşitli bahaneler ürettiklerini gösteriyor.

Fincanım ya da bardağım olmadan asla!

Yüksek seviyede kafein bağımlısı olan kişiler, aniden kafeinsiz kaldıklarında, mide bulantısı gibi fiziksel yoksunluk belirtileri yaşayabilmektedir.

En kısa sürede kusmanız gerektiği gibi bu garip, huzursuz his, yüksek seviye kafeine sağlıksız bir bağımlılığın bir göstergesidir. Öte yandan, kahve içmek de mide bulantınızın nedeni olabilir . Az miktarda kahve içmek iyi olabilirken, aşırı tüketimi midenizi bulandırabilir.

Kafein yoksunluğu kas ağrıları yapar

Gribe yakalandığınızda hissettiğiniz her yerdeki ağrılı duyguyu biliyor musunuz?

Kafein bağımlısı olan kişiler, bir gün kafein alamadıklarında kas ağrısı, kramp ve kaslarda sertlik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir.

Yürüme ve hafif egzersiz gibi hafife aldığınız normal aktiviteler, kafein yoksunluğu sırasında yorucu ve külfetli gelmeye başlar

Vurucu baş ağrıları iyiye işaret değil

Kafeinle ilgili sorunların yol açtığı baş ağrıları ile başa çıkmak hiç eğlenceli değil. Bu baş ağrısı ve migren problemlerinin birincil nedeni kafeini bırakmakla ilgili olduğundan , çoğu zaman daha fazla kafein tüketerek, ironik bir şekilde ağrı hafifletilebilir.

Tabii ki, acıyı dindirmek için daha fazla kafeine ihtiyacınız olduğu noktada, muhtemelen bir sorununuz, yani bağımlılığınız olduğunun farkındasınızdır.

Baş ağrısı sorunu yaşıyor ve kahveyi bırakamıyorsanız, öncelikle çay, gazoz, kola ve kakao gibi kafein içeren ve vazgeçebileceğiniz ürünleri terk etmekle işe başlayabilirsiniz

Kafein, kolayca satın alabileceğiniz birçok içecekte bulunan yasal bir madde olduğundan, kafeinin hala bir uyarıcı olduğunu ve bu konuda güçlü bir bağımlılık olduğunu unutmak kolay olabilir.

Bu nedenle, ruh halinizi büyük ölçüde etkileyebilir.

Kafeininin uyarıcı ve bağımlılık yapıcı bir madde olduğunu unutmayın

Bağımlıysanız, zamanla sabit kalabilmek için daha fazla kafeine ihtiyacınız olduğunu fark edebilirsiniz . Vücudunuz kafeine alıştığında, normal miktarınızı tüketmek artık aynı etkiyi göstermez ve ruh halinizde giderek daha fazla düşüş yaşamanıza neden olur. Kırılması zor olan bir döngü.

Kafeini bırakmak konsantrasyon bozukluğuna yol açar

Yakın zamanda kahve içmeyi bıraktıysanız ve beyninizin eskisi gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, kafein bağımlısı olabileceğinizi unutmayın.

İş ve oyun için uyanık kalmak ve odaklanmak için maddenin günlük dozlarına alışkanlıkla güvendiğiniz için, kafeini bırakmanın sizi alışık olmadığınız bir pus içinde bıraktığını görebilirsiniz .

Bu habere tepkiniz:



15/06/2021 18:09