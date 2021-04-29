Kafein savaşının galibi çay mı kahve mi?

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre; orta miktarda kafein tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere göre tip 2 diyabet riski daha düşük olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bazı kardiyovasküler hastalıkları, nörodejeneratif hastalıkları (alzheimer ve parkinson gibi), kolon kanseri, rahim kanseri ve karaciğer kanseri gibi kanserleri geliştirme olasılıkları daha düşük.

California Davis School of Medicine’de klinik nöroloji profesörü yardımcısı Matthew Chow, “Genel olarak, kahve çaya kıyasla iki ila üç kat daha fazla kafein içeriyor” diyor. Bununla birlikte, kesin oran; çay türü, miktarı, suyun sıcaklığı, demlenme süresi gibi faktörlere de bağlı.

Örneğin; siyah çay 48 miligram kafein içerirken, yeşil çay sadece 29 miligram kafein içerir. Nane çayı ve papatya çayı gibi saf bitki çayları ise hiç kafein içermez.

Çay, kafeini daha uzun süre metabolize eden bir kimyasal olan L-theanine (teanin) içerir.

ÇAY DAHA UZUN SÜRELİ ENERJİ SAĞLIYOR

Araştırmalar; kahvenin, çaydan daha fazla kafein içerdiğini ancak çayın, enerjide kahveden daha uzun süreli bir destek sağladığını gösteriyor.

Bunun nedeni ise kahvenin aksine çayın, kafeini daha uzun süre metabolize eden bir kimyasal olan L-theanine (teanin) içermesi. 2008’de yapılan bir çalışma, teanin ve kafein kombinasyonunu tüketen katılımcıların, tek başına kafein tüketenlere göre dikkat testinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. Çalışma, ikisinin kombinasyonunun hem bilişsel performansı hem de dikkati geliştirdiği sonucuna vardı.

Hem yeşil çay hem de siyah çay teanin içerir; ancak yeşil çay, siyah çayın 5.13 mg’ına kıyasla yaklaşık 6.56 mg’dan biraz daha fazla içerir.

Kahve; çay, sıcak çikolata ve kırmızı şaraptan daha fazla antioksidan içerir.

HASTALIKLARA KARŞI ANTİOKSİDAN İÇERİYORLAR

Chow, kahve veya çay şeklinde antioksidan tüketmenin, potansiyel olarak felç, kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik dejeneratif hastalıkları önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini belirtiyor.

2013 yılında yapılan bir araştırma da kahvenin çay, sıcak çikolata ve kırmızı şaraptan daha fazla antioksidan içerdiğini buldu.

Amerika Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi; günde dört ila beş fincandan fazla kahvenin çok fazla kafeine neden olmasından ötürü tüketilmemesini de öneriyor. Ve aşırı miktarda kafeinin; mide bulantısı, ishal, uykusuzluk, kaygı, yüksek kalp atış hızı gibi durumlara neden olabileceğini söylüyor.

Chow, çay ve kahve arasında net bir kazananın olmadığını söylüyor: “Daha hızlı bir etki arıyorsanız kahvenin yüksek kafeini iyi gelebilir. Kafeine karşı daha hassassanız teanin seviyesi nedeniyle çayı tercih edebilirseniz. Bu da daha uzun ve daha kalıcı enerji artışı demek.”

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29/04/2021 17:40