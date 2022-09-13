Kafeteryaya borç birikti, ocak kapandı

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13/09/2022

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Kafeteryaya borç birikti, ocak kapandı

Özel Haber

Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı ve milletvekillerine hizmet veren kafeterya, uzun süredir izaz ikram kaynaklı ödeme alamıyor.

Kafeterya yönetimi, biriken borcun 100 bin TL’ye yaklaşması nedeni ile Meclis Başkan ve milletvekillerine bugünden itibaren hizmet vermeyi durdurdu.

Meclis yönetimi, “maliyeden ödeme gelmediği” gerekçesi ile ödeme yapamadığını öne sürerken, kafeterya işletmecisi de, “sıfırı tükettim, artık kendi cebimden karşılama imkanım yok” diyerek hizmet vermeyi durdurdu.

13/09/2022 18:25
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TAGS: Kafeteryaya borç birikti, ocak kapandı
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