Kağıt üzerinde spor olmaz Başbakanım - Kamil Kolcu yazdı

Hükümetin projeleri içerisinde yer alan ‘Altyapı ve Yetenek Seçimi Programı’ var.

Neymiş bu; ülke genelinde yetenekler seçilecek, çocuklar küçük yaştan belirlenip yetenekli oldukları alanlara teşvik edilecekler ve maddi manevi desteklenecekler.

Kulağa hoş geliyor.

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Daha önce denenmiş, devlet milyonlarca para zarar uğratılmış, bu işi yapanların doktora tezi beleşe getirilmiş bir olayı yeniden hayata geçirerek devletim.

İddia ediyorum ki kağıt üzerinden öteye gitmeyecek bir olayı kamuoyunda günlerce konuşacağız.

Seçtik, belirledik, eğitiyoruz, destekliyoruz deyip alkışlar koparacağız.

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Dünyada iki tane yetenek belirleme yöntemi var.

Bunlardan biri doğu bloku ülkelerinin kullandığı laboratuvar yöntemi, diğeri Amerika’nın kullandığı ‘usta gözler’ yöntemi…

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Birincisinde çocuklar alınır, laboratuvar ortamlarında yetenekli olup olmadıkları araştırılır.

İkincisinde devletin USTA GÖZLERİ, sokağa çıkar, mahalle aralarında dolaşır, okullara gider ve belirledikleri yetenekleri devletin kollarına atar.

Devlet ise işini yapar, eğitir, geliştirir, dünyaya sunar.

Gelen de, gidenin, İŞİNİ BOZMAZ.

Çünkü Devlet Politikasıdır.

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Sonuç, olimpiyat ve dünya şampiyonalarında madalya sıralamasında zirvede.

Machial Jordon, Phelps, Cobe Braynt, Maurice Green, Macihal Jhonson, Justin Gatlin, cimnastikte Simone Biles, Gabrielle Douglas, Lauren Hernandez, Madison Kocian Alexandra Raisman ve daha binlerce yetenek dünya kamuoyunun önünde…

İdol durumda.

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Kağıt üzerinde spor olmaz.

Hamasi nutuklarla hiç olmaz.

Kulağa hoş gelen sözlerle ilerleyemeyiz.

Kamuoyunu yanıltıcı şampiyonalar yaparak, giderek, Avrupa şampiyonu olduk, dünya şampiyonu olduk sözleri ile de olmaz.