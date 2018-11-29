Kağıttan Esintiler Sergisi Mağusa’da açılacak

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla hazırlanan “Kağıttan Esintiler” gezici sergi yarın Gazimağusa’da açılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak serginin açılış töreni saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Sergi Salonu’nda yapılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Kağıttan Esintiler” 28 Aralık’a kadar hafta içi 10.00 – 13.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkeleri dolaşan serginin ikinci ayağı Şubat 2019’da Lefkoşa’da açılacak.