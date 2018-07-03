Kahin ahtapotu yemek yaptılar

Japonya Milli Takımı'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçları doğru tahmin eden 'kahin ahtapot' Rabioöldürülerek yemekte kullanıldı. Rabio'dan sashimi yapıldı. Ahtapotun 28 Haziran'da oynanan Japonya - Polonya maçından önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Japonya maçı 1-0 kaybetmişti.

Rabio Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal'le berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti. Ancak ahtapotu yakalayan Kimio Abe, onu yiyecek olarak kullanmanın daha "kârlı" olduğuna karar verdi. Satılan Rabio öldürülerek bir Japon yemeği olan sashimi yapımında kullanıldı.

Ahtapot tahminlerini havuzun her birine yem konmuş farklı bölümlerine ilerleyerek yapıyordu. Havuzda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yazan üç ayrı bölüm bulunuyordu.

Rabio uluslararası turvunalarda öngörülerine başvurulan ilk ahtapot değildi. 2010'daki Dünya Kupası'nda Almanya'da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul 6 maçın sonucunu doğru tahmin etmişti. Paul yemek olmak yerine 2012'de yaşadığı akvaryumda öldü.