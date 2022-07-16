Kahin Baba Vanga’dan 2022 yılı için 6 kehanet!

Bulgar kahin Baba Vanga’nın geleceğe yönelik yaptığı isabetli tahminlerle tüm dünyayı şaşkına çeviriyor. Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı 6 kehanetten 2'si şimdiden gerçek oldu. Baba Vanga, daha önce de tüm dünyayı etkileyen bazı olayları yıllar öncesinden tahmin ederek şaşkına çevirmişti.

Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da dünyaya gelen Baba Vanga’nın hayatı, daha ilk anlarda bile ilginçlikler ile doluydu. Baba Vanga, prematüre (erken doğum) bir bebek olarak dünyaya geldiği için ailesi ona hemen isim vermek istemedi. O dönemki geleneklere göre hayatta kalıp kalmayacağı belli olmayan bebeklere isim verilmesi hoş görülen bir davranış değildi. Vanga, ilk ağladığı zaman çocuğa nasıl hitap etmesi gerektiğini bilmeyen bakıcısı, yeni doğmuş bebeğe isim vermek için oldukça ilginç bir yöntem uygulamaya karar verdi. Sokağa çıkan bakıcı, ilk gördüğü yabancıdan bebeğe bir isim vermesini istedi. Bebeğe ilk olarak Andromaha ismini veren yabancının bu tavsiyesi, Andromaha isminin Yunanca olduğu için kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi. Böylece “Baba Vanga” efsanesi doğmuş oldu.

Normal bir çocukluk geçiren Baba Vanga’nın hayatı, 1.Dünya Savaşı'nın başlaması ile kabusa döndü. Babası savaşa katılan Vanga’nın annesi, savaşın getirdiği zor koşullara daha fazla dayanamadı ve kısa süre içinde hayatını kaybetti. Baba Vanga, annesinin ölümünün ardından çocukluğunun büyük bölümünü akrabaları ve komşularının yanında geçirdi.

Baba Vanga’nın hayatındaki en büyük kırılma noktası, yakalandığı bir fırtınanın onu 2 kilometre öteye fırlatması ile değişti. Uzun aramalar sonucu bulunan Vanga’nın gözlerini kaybettiği ve bir daha asla göremeyeceği fark edildi. Bu olay ile birlikte Baba Vanga’nın hayatı tamamen karanlığa gömüldü. Ancak bunu dert etmeyen Vanga, gözlerini kaybetmesinin karşılığında geleceği görmekle ödüllendirildiğini söyledi.

BABA VANGA EFSANESİ DOĞUYOR

Vanga, 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktoru ona çok uzun yaşamayacağını söyledi. Baba Vanga ise doktoruna itiraz etti ve önünde uzun yıllar olduğunu söyledi. İlk başta buna kimse aldırış etmemişti fakat zaman Baba Vanga’nın haklı olduğunu gösterdi. Vanga, herkesin şaşkın bakışları arasında kısa sürede iyileşti. Bu olaydan sonra Vanga’nın ismi yaşadığı çevrede yayılmaya başladı ve insanlar kehanetlerini dinlemek için onu sık sık ziyaret etmeye başladı.

Baba Vanga’yı asıl tanınır kılan olaylar 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşti. Birçok kişi yakınlarının hayatta olup olmadığını öğrenmek için Baba Vanga’yı ziyaret etti. Vanga, o kadar ünlü oldu ki 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. Vanga, savaşın da sona ermesi ile birlikte, yaptığı kehanetler ile tüm dünya tarafından tanınır hale geldi.

Vanga, meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

YILLAR SONRASINI GÖRDÜ

Baba Vanga’nın ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, adı günümüzde hala manşetlerde kendine yer buluyor. Vanga, dünyanın sonunun geleceğine inandığı 5079 yılına kadar birçok kehanette bulundu ve bu tahminlerinin önemli bir kısmı işaret ettiği tarihlerde gerçekleşti.

Vanga, 1989 yılında Amerika’nın 2001 yılında 2 çelik kuş tarafından vurulacağını söylediğinde birçok kişi ne demek istediğine anlam verememişti. Tarihler 11 Eylül 2001’i gösterirken tüm dünya ABD’den gelen haberle şoke oldu. ABD’nin New York şehrinin en ünlü yapılarından biri olan ve “İkiz kuleler” olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi, iki uçak tarafından hedef alındı ve terör saldırısının ardından her iki yapı da yıkıldı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve bu noktadan sonra Dünya tarihini kökünden değiştirecek bir dönem başladı. Baba Vanga, haklı çıkmıştı.

Baba Vanga’yı inceleyen ve araştıran birçok kişi, onun yakın geçmişte yaşanan bir dizi önemli olayı da yıllar öncesinden görmüş olduğunu iddia ediyor. Bu olaylar arasında en dikkat çekenleri ise SSCB’nin çöküşü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisi ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesi olarak biliniyor.

Tüm dünyada zor bir dönem olarak kabul edilen 2020 yılının ardından Vanga’nın neler söylediği birçok kişi tarafından takip ediliyor. Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı bazı tahminler ise şok edici bir doğrulukla gerçekleştiği düşünülüyor. Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı tahminler, birçok kişide endişe ve korkuya sebep olmuş durumda.

2022 İÇİN 6 ÖNGÖRÜ YAPTI

Baba Vanga’nın 2022 için yaptığı tahminlerden ikisinin gerçekleştiği düşünülüyor. Tüm dünyanın yeni bir Covid-19 dalgasından endişe ettiği bu günlerde, Vanga’nın yaptığı ölümcül salgın kehaneti, birçok kişide endişe yaratıyor. Vanga, Sibirya’da donmuş toprağın altında hapsolmuş ölümcül bir virüsün keşfedileceğini söylemişti. Günümüzde bazı bilim insanları, küresel ısınma ve dünya nüfusunun artışı sebebiyle, insanlığın yakın gelecekte Covid-19 benzeri virüsler ile karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

Vanga’nın bir diğer önemli tahmini ise ciddi bir kuraklık ve kıtlık yaşanacağı yönünde. Birçok kişi, Avrupa’da yaşanan aşırı sıcakların ve dünya genelinde yaşanan tahıl krizinin, Vanga’nın kehanetleri ile örtüştüğünü düşünüyor. Baba Vanga, yoğun sıcaklar sonucunda büyük bir içme suyu krizi ve çekirge istilası yaşanacağına da tahminlerinde yer vermişti.

Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı tahminlerde uzaylı istilası ve sanal gerçekliğin günlük hayatta daha çok yer alması bulunuyor. (Oğuzcan Atış/Milliyet)

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16/07/2022 11:21