Kahire Enerji Forumu’nu Uluslararası Örgüte Dönüştürme Çabası

Mısır’ın, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile, Kahire Enerji Forumu’nu uluslararası bir örgüte dönüştürmeyi görüşmekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, konu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukri’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yaptığı ziyaretler sırasında ele alındı ve ilk ziyaretini Rum tarafına yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede de gündeme geldi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Mısır’ın doğal gaz için Doğu Akdeniz ülkeleri forumu kurulması inisiyatifinin, önemine vurgu yaptı.

Bölge ülkelerinin enerji bakanlarının kısa süre önce Mısır’daki ikinci görüşmelerini bu çerçevede gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hristodulidis, “Mısır, enerji forumunun, enerji konularıyla ilgili uluslararası bir örgüte dönüşmesini istiyor” dedi.

Konunun, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ziyareti sırasında da ele alındığına işaret eden Hristodulis, Forumun, kimseyi dışlamadığını, forumda Mısır, Filistin ve İsrail, Fransa ve İtalya’nın temsil edildiğini, ABD’nin de katılmaya büyük ilgi gösterdiğini ekledi.

Doğu Akdeniz’de, “Doğu Akdeniz’in alternatif enerji koridoru olarak gelişme perspektiflerini kaçınılmaz olarak etkileyen istikrarsızlaşma olduğunu”, bunun da çok kaygılandırdığını savunan Nikos Hristodulidis, enerji ile ilgili kaygı veren başka konular da bulunduğuna dikkat çekti, şunları söyledi:

“TÜRKİYE-LİBYA OLASI ANLAŞMASI…”

“Örneğin bir Türkiye-Libya olası anlaşması. Anlaşılacağı gibi bu konu Türkiye-Mısır ilişkilerini etkiler. Her türlü anlaşmazlık ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesini gündeme getiren genel bir kaygı var. Belirlenmiş uluslararası çerçeve ve bu tür konularla ilgili sözleşmeler var, bunlar ancak bu şekilde çözülür. Yine, şu anda Türkiye-İsrail deniz sınırlarıyla alakalı bir anlaşmazlık var. Bu sorunların tek çözüm yöntemi diyalogdur”

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız ise, Şukri’nin Güney Kıbrıs ziyareti sırasında karşılıklı ilgi alanındaki bölgesel ve uluslararası konular yanında, siyasi ekonomik ve enerji konularında işbirliğinin ele alındığını söyledi, Şukri’nin ziyaretinin Güney Kıbrıs-Mısır ilişkilerinin güçlendirilmesine dönük önemli bir adım olduğunu ekledi.