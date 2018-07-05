Kahkaha gazı yeniden hortladı

Geçtiğimiz yıllarda ülke gündemini oldukça meşgul eden kahkaha gazı yeniden ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa’da kahkaha gazı satan 19 yaşındaki bir İngiliz turist tutuklandı.

2014 yılında Güney’de yasaklanmıştı

Gençler tarafından parti uyuşturucusu olarak kullanılan gülme gazı 2014 yılında Güney Kıbrıs’ta yasaklanırken, Türkiye’de kullanımının serbest olduğu açıklanmıştı. Uzmanlar (nitrözoksid)’in yüksek oranda kullanılmasının oksijen eksikliği, tansiyon ve kalp krizlerine neden olabildiğini açıklarken, 2006-2012 yılları arasında bu gaz nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdi.

KKTC GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMİŞTİ

Kahkaha gazı geçtiğimiz yıllarda KKTC gündemini de meşgul etmişti. Bir kulüpte yüzlerce tüp kahkaha gazı ele geçirilmiş "Kahkaha gazı" olarak da bilinen Nitrozoksid'in KKTC'de ithalinin yasaklanmış ve "Uyuşturucu Madde Yasası" kapsamına alınmıştı