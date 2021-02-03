Kahraman köpek felç geçiren sahibini kurtardı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşanan olayda, 6 yaşındaki kurtarma köpeği Sadie, felç geçiren sahibi Brian'ı odanın diğer tarafına sürükleyerek kurtulmasını sağladı. Sadie, sadece birkaç ay önce Brian tarafından sahiplenilmişti. Aniden felç geçiren Brian'ı gören Sadie, sahibinin uyanık kalması için sürekli yüzünü yaladı. Daha sonra acil servisi aramasını sağlamak için telefona doğru sürükledi. Ramapo-Bergen Hayvan Barınağı, Sadie'nin kahramanlığını Facebook hesabından duyurdu.

Barınakta kalan Sadie'ye ikinci şans veren Brian, doğru bir seçim yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sadie de Brian'ın hayatını kurtararak ona ikinci bir şans vermiş oldu.

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03/02/2021 18:38