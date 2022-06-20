Kahraman posta güvercini...

Mustafa GÜRSEL

Türkiye’nin dünya çapında başarılı posta güvercini yetiştirici ve yarışçısı Mehmet Metin’in TR-2021-300309 künye numaralı “Melek” isimli güvercini, 360 kilometrelik yarıştan ağır yaralı olarak yuvasına dönmeyi başardı.

Yarış sırasında yırtıcı kuş saldırısına uğrayan kahraman güvercin, yuvasına geldikten 14 saat sonra, almış olduğu yaralar nedeniyle öldü.

Belçikalı dünyaca ünlü yetiştirici ve yarışçı Gaby Vandenabeele’nin soy hattından olan Melek, yarıştan sonra ölmesine rağmen, yaralandığı yarış dahil toplam beş yarışta aldığı 500 üzerinden 421 puanla, 5x5 Vites Klasman şampiyonu oldu.

Melek’in bu dramatik ölümü Türkiye posta güvercini camiasında üzüntü yaratırken, üstün başarısı da takdir topladı. Melek’in sahibi Mehmet Metin, 30 yıldır posta güvercini yetiştirip yarıştığını, bu sürede kendisini en çok üzen olayın Melek’in bu şekildeki dramatik ölümü olduğunu söyledi.

Metin, 4x4 sıralamadaki ikinci kuşun da kendisinin olduğunu, bu kuşun da 360 km’lik son yarıştan kursağından yaralı döndüğünü söyledi. Metin, TR-21-023404 künye numaralı bu güvercinin tedavisinden sonra yarışmaya devam edeceğini kaydetti.

Melek’in kaybından duyduğu üzüntüyü vurgulayan Mehmet Metin, posta güvercini sporunda yırtıcı kuş saldırılarının sürekli yaşandığını belirtti. Melek’in hırçın bir kuş olduğunu, dam üstü antrenman uçuşlarında kümese en son girdiğini, ancak yarış uçuşlarında gelir gelmez hemen giriş yaptığını, görevini bildiğini de anlattı.

Posta güvercinleri yuvalarına ölümüne bağlı oluyor. Yaralansalar bile, eğer kanat kırığı yoksa, güçleri tükeninceye kadar yuvalarına uçmaya devam ediyor. Melek örneğinde olduğu gibi, ölümcül ağır yaralı olarak yuvalarına dönüp, bir şampiyon olarak ölenleri bile oluyor.

Posta güvercinleri genelde, dünyanın en hızlı kuşu olan Gök Doğan saldırısına uğruyor. Mehmet Metin’in verdiği bilgiye göre, son yarıştaki hava şartları uçuş için elverişli değildi. Batağı çok ve zor bir yarış oldu. Kuşlar gruplar halinde değil de teker teker gelebildiler.

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20/06/2022 18:02