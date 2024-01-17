Kahraman Şehitlerimizin Anısına Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası

ads ads ads ads
17/01/2024

ads
Kahraman Şehitlerimizin Anısına Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası

Din İşleri Başkanlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle canlarını feda eden kahraman şehitler için yarın akşam saat 18.00'de Hala Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerif ve okunan 333 Hatm-i Şerifin duasının yapılacağını duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehitlerimize olan minnet ve dualarımızla bir araya gelmek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Dualarla bir araya gelmek için tüm halkımızı bekliyoruz” denildi

17/01/2024 10:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: kahraman, şehit, mevlid,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.