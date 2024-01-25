Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da hissedilen deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 deprem oldu.



Saat 16.04'te gerçekleşen deprem 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı birçok ilde hissedildi.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Malatya Battalgazi’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

OKAN TÜYSÜZ: YENİ BİR DEPREM

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, artçı deprem olmadığını dile getirdi.



"Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifalerini kullandı.



Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Sismoloji Merkezi verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçe merkezine yakın noktada 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.