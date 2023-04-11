Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Dulkadiroğlu ve çevre ilçelerde hissedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD ekipleri, depremin hasara yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlattı.

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11/04/2023 08:31