Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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11/04/2023

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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Dulkadiroğlu ve çevre ilçelerde hissedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD ekipleri, depremin hasara yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlattı.

 

11/04/2023 08:31
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TAGS: Kahramanmaraş, deprem
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