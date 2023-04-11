Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
11/04/2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Dulkadiroğlu ve çevre ilçelerde hissedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD ekipleri, depremin hasara yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlattı.