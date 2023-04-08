Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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08/04/2023

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 16.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

08/04/2023 08:53
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TAGS: Kahramanmaraş, deprem
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