Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 16.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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08/04/2023 08:53