Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08/04/2023
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 16.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.