Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 10.12’de meydana gelen depremin, 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
28/11/2024
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmara’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin saat 10.12’de gerçekleştiğini açıkladı.
Sarsıntı 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.