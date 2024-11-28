Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 10.12’de meydana gelen depremin, 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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28/11/2024

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kahramanmara’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin saat 10.12’de gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

28/11/2024 09:58
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TAGS: haber, kıbrıs
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