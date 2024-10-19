Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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19/10/2024

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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km

19/10/2024 15:10
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TAGS: Kahramanmaraş, deprem
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