Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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22/10/2022

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Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.10'da meydana gelen sarsıntının derinliği 7,47 kilometre olarak belirlendi.

Öte yandan yine Pazarcık ilçesinde iki gün önce aynı büyüklükte bir deprem daha kaydedilmişti.

20 Ekim saat 14.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş,  Kentte saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.  

22/10/2022 16:45
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TAGS: deprem, türkiye, kahramanmaraş
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