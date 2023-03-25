Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Ekinözü'nde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.33'de ise yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

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25/03/2023

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Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Göksun'da ise saat 09.33'te bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, 9.44 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem büyüklüğünü ise 4,2 büyüklüğünde açıkladı.

25/03/2023 09:00
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TAGS: Türkiye, deprem
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