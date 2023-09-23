Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 11.22 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 8.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"VATANDAŞLAR TEDİRGİN"

DHA muhabiri Kadir Güneş katıldığı Habertürk yayınında ise depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar 112 hatlarına herhangi olumsuz bir ihbar yansımadı. Ancak vatandaşların tedirgin olduğunu söylemek mümkün."

VALİDEN AÇIKLAMA

CNN Türk yayınında depreme ilişkin açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise şunları kaydetti:

"Şu ana kadar ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Arkadaşlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürüyor."

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş İli Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."