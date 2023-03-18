Kahramanmaraş'ta 4,6 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.25'te de 6.99 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
18/03/2023
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Saat 12.25'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.