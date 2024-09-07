Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.31’de meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Sarsıntı, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü.

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntının hissedildiği yerlerde yaşayanlar, cep telefonuyla yakınlarından haber almaya çalıştı.

BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan da depreme ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, “Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şu an için olumsuz bir ihbar yok. Rabbim beterinden korusun.” dedi.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtilerek, "Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

DEPREM DOĞU ANADOLU FAYI'NA YAKIN BİR NOKTADA YAŞANDI

Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bildiğiniz gibi 6 Şubat’tan bu yana bölgede sürekli bir hareketlilik var. Doğu Anadolu Fayı’na yakın bir noktada meydana gelen deprem. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız çok büyük bir depremdi. Bunun yerine oturması önümüzdeki birkaç yılı bulacaktır.” dedi.

DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

“Bir konuda uyarı yapmak gerekiyor. 6 Şubat’ta deprem yaşamış binalar varsa, bunlardan uzak durmakta yarar var. 5 büyüklüğündeki bir depremin 4’e varan artçılarının olması olağandır.” diye konulan Tüysüz, daha büyük bir deprem beklentisi olmadığını ifade etti.