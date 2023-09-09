Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı: Dört ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, biri ağır toplam 25 kişi yaralandı.

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre kazada, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın ise yaralandığı tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullanıldı.