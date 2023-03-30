Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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30/03/2023

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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

30/03/2023 08:24
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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
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