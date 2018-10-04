Kahvaltı etmek için en uygun saat kaçtır?

"Kahvaltı günün en önemli öğünü" sözü ne kadar klişeleşmiş bir söz olsa da aynı zamanda oldukça doğru bir söz, bir kere bunu kabul edelim. Güne zinde başlamak, vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi en sağlıklısından almasını sağlamak için kahvaltı bulunmaz bir fırsat hatta, ama... Burada büyük bir "ama" var çünkü bugün, belki de birçoğumuzun hiç düşünmediği, düşünse de cevabını bilmediği bir soruya cevap arayacağız: Ne zaman kahvaltı etmek gerekir?

"Tabii ki sabah" demeden önce beslenme uzmanı ve diyetisyenlerin aşağıdaki önerilerine mutlaka göz atın deriz. Çünkü spor yapıp yapmamanızdan tutun da hangi saatte uyandığınıza kadar birçok etken hangi saatte kahvaltı yapmanız gerektiğini etkiliyor aslında. Nasıl mı?

Kahvaltı etmek, kan şekerimizin düzenlenmesi için oldukça önemli. Ama bu noktada kahvaltı edip etmediğiniz, hatta kahvaltıda ne yiyip ne yemediğiniz kadar dikkat etmeniz gereken bir konu daha var, o da kahvaltıyı ne zaman ettiğiniz. Dünyaca ünlü diyetisyenlerden Theresa Shank bu durumu şöyle açıklıyor:

"Kahvaltı etmek, gün boyunca sağlıklı bir iştaha ve dengeli bir kan şekerine sahip olmamızı sağlıyor. Kahvaltı etmediğimizde kandaki şeker düzeyimiz düzensiz bir hale geliyor, bu da gün içinde aniden karnın acıkmasına, dizginlenemeyen bir iştaha ve dolayısıyla ihtiyacımızdan fazla ve düzensiz yemek yememize neden oluyor. Kahvaltı ise metabolizmamızın güne hızlı ve düzgün başlamasını sağlıyor. Uyandığımızda vücudumuzun hızlanması ve günün hızına yetişmesi gerekiyor. Sadece bunun için bile sabahları kahvaltı etmek çok önemli."

Diyetisyen Theresa Shank ve dünyaca ünlü birçok beslenme uzmanına göre sağlıklı, rutin bir hayatı olan insanın sabah uyandıktan sonra 2 saat içinde kahvaltı etmesi gerekiyor. Sabahları kahvaltı etmekten pek hoşlanmayanların uyandıktan 1 saat sonra, 2 saati aşmadan kahvaltı edebileceklerini de öneren Shank, bu 2 saatlik süre içinde kahvaltı etmenin gün boyu kendinizi enerjik ve tok hissetmenize yeteceğini söylüyor.

Uzmanlara göre bu durumda günün hangi saatinde uyandığınızın çok da bir önemi yok. Eğer sabah 7'de kalkıyorsanız 9'a dek, 11'de uyanıyorsanız öğleden sonra 1'e dek kahvaltı etmeniz gerekiyor. Tabii bu noktada şunu hatırlatmakta da fayda var: Birçok uzmana ve bu konuda araştırma yapan araştırmacılara göre "sağlıklı, rutin bir hayatı olan insan" tanımı genel olarak sabah erken kalkan ve günü işte, okulda ya da evde ev işleriyle geçiren, akşamlarıysa erken denebilecek saatlerde uyuyan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla güne ne kadar erken saatte başlarsanız o kadar iyi aslında.

Bu iki saat içinde kandaki şeker düzeyinin dengesini bulacağının da altını çizmeyi ihmal etmiyor. Eğer uyandıktan 2 saat sonrasında hala kahvaltı etmemiş olursak bu durumun kan şekerinin dengesizleşmesine neden olacağını, insülin seviyesinin değişmesi nedeniyle bu durumu gün içinde toparlamanın zor olacağını unutmamalısınız.

Sağlıklı, rutin bir hayata sahip insanların uyandıktan sonra 2 saat içinde kahvaltı etmesinin doğru olacağını söyleyen uzmanlara göre konu diyabet rahatsızlığına sahip insanlara geldiğinde ise bu sürenin daha sınırlı olması gerekiyor. Bir başka dünyaca ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Maya Feller bu konuyu şöyle açıklıyor:

"Eğer diyabet gibi bir rahatsızlığınız varsa düzgün bir kan şekerine sahip olmanız çok daha önemli bir hal alıyor. Böyle bir durumda bu süreci kısaltmanız gerekiyor. Uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltı ederseniz kan şekerinizi kolayca dengelemiş olursunuz."

"Ben sabahları spor yapıyorum, kahvaltıyı spordan önce mi yoksa spordan sonra mı yapmalıyım?" diye düşünüyorsanız yaklaşın böyle. Sabahları spor yapılması durumunda izlemeniz gereken en temel yöntem kendinizi denemek aslında. Vücudunuzun spordan önce ve sonra yemek yediğinizde verdiği tepkileri gözlemleyin ve aldığınız sonuçlara göre kararınızı verin.

"Eğer sabahları spor yapıyorsanız açken mi yoksa tokken mi düzgün spor yapabildiğinizi anlamanız gerekiyor. Mesela yemekten önce basit bir kızarmış ekmek yemek, spor esnasında midenizin sıkışmasına neden oluyor olabilir. Eğer durum böyleyse kahvaltıyı spordan sonraya bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ama aç karnına spor yapmaya çalışırken başınız dönüyorsa ya da dikkatiniz dağılıyorsa spor yapmaya başlamadan önce bir şeyler yemelisiniz. Yarım muzdan gelecek basit karbonhidratlar güçlenmenize ve tok hissetmenize yardımcı olabilir mesela."

"Bu biraz deneme-yanılma yöntemi ama stres yapmanıza gerek yok. Genelde spordan önce ya da sonra, bir iki saat içinde yemek iyi bir fikir. Bunun dışında uyanınca hidrasyon için mutlaka en az bir bardak ılık su içmeyi ihmal etmeyin. Ardından da ufak bir yoğurt, haşlanmış yumurta ya da bir parça meyve gibi ufak bir şeyler yiyebilirsiniz. Ufak bir şey de olsa kahvaltı etmeniz vücudunuzun dengesini bulmasına yardım eder ve kahvaltıyı rutin olarak yapma alışkanlığı kazanmanızı sağlar. Kimse size oturun ve her gün kendinize krallara layık bir kahvaltı hazırlayın ya da dışarıda mükellef bir kahvaltı yapın demiyor ama uyandıktan sonra, 2 saat içinde mutlaka küçük de olsa besleyici yiyecekler tüketmelisiniz."