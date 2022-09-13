Kahvaltı mı akşam yemeği mi?

Kilo vermek için "ne zaman değil, ne kadar" yediğiniz önemli. İskoçya'nın Aberdeen Üniversitesi araştırmacıları "sağlam kahvaltı yapıp, akşam yemeğini hafif yemenin" kilo kaybı üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Kilo vermek isteyen 30 denek üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılardan yarısı sabah kahvaltısına,, geri kalanları ise akşam yemeğine odaklandı. Sabah kahvaltısını sağlam yapan denekler, öğle ve akşam yemeklerinde daha hafif gıdalar tüketti. Kahvaltıyı geçiştiren diğer deneklerse Öğle ve Akşam öğünlerinde daha yoğun beslendi.

Günde 1700 kalori tüketen her iki denek grubunun da bir ayda 3,5 kilo kaybettiği görüldü.

Bilim insanları, aynı miktarda gıda tüketildiği sürece, "sabah kahvaltısını sağlam yapıp, akşam hafif yemenin" zayıflama üzerinde dikkate değer bir etkisi olmadığını tespit etti.

Araştırmanın sonuçları "Hücresel Metabolizma" adlı hakemli bilim dergisinde yayınlandı.

Uzmanlar, kilo vermek için "yaktığınızdan daha az kalori almanız şart" önerisinde bulunuyor.

Buna karşın, günlük kalori ihtiyacının büyük bölümünü sabah kahvaltısında alan kişilerin gün boyu daha az acıktığı ifade ediliyor.

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13/09/2022 09:18