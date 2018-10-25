Kahvaltı Yapan Öğrenciler Daha Başarılı!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda kahvaltının günün en önemli ögünü olduğunu belirterek güne kahvaltı ile başlayan öğrencilerin daha başarılı olduğunu yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Kahvaltı günün en uzun açlığı olan gece açlığını takip etmesi nedeniyle biten enerjinin tekrar alınabilmesini sağladığı için günün en önemli öğündür. Gece boyunca devam eden açlığın ardından kahvaltı öğününü atlamak, kan şekerinin düşmesine ve buna bağlı olarak yüksek şeker ve yağ içerikli besinleri yeme arzusunun doğmasına, öğrenme ve konsantrasyon kabiliyetinin azalmasına neden olur

Kahvaltı öğününü tüketen öğrencilerin;Sınıf içerisindeki başarısının daha fazla, kavrama yeteneklerinin daha iyi, problem çözme gibi konularda daha başarılı, beslenme bozukluklarından oluşan hastalıklara daha az yakalandıkları, kilo kontrolünü daha iyi sağlayabildikleri belirtilmektedir.

Kahvaltıda Ne Yenmeli?

Kahvaltıda yapılan yanlış besin seçimleri, bu normal olan açlık süresini kısaltıp tetikleyebilir. Kahvaltıda sadece meyve yemek, poğaça, meyve suyu veya bisküviyle geçiştirmek doğru değildir. Beyaz un ve yağdan zengin olan poğaça, kek tüketimi kısa süreli tokluk sağlasa da öğün saatimiz gelmeden acıkmamıza sebep olur. Ayrıca beyaz undan, şekerden ve yağdan zengin besinler insülin salınımını arttırarak yağ depolanmasına neden olurlar.

Güne yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile başlamak, öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir. Sağlıklı bir kahvaltı için protein,karbonhidrat ve yağ grubundan besinler doğru miktar ve ölçülerde tercih edilmelidir.

Protein grubu olarak; peynir, süt, yumurta ve yoğurttan,

Karbonhidrat grubu olarak; tam tahıl veya çavdar ekmeği, tahıl gevrekleri, yulaf ezmesi, meyve ve sebzeden

Yağ grubu olarak da ceviz, fındık veya zeytinden seçim yapabiliriz.