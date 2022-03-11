Kahvaltıda çorba içmek faydalı mı?

Kahvaltıda çorba tükemeyi sever misiniz? Faydalarını duyunca siz de kendinize bir kase doldurabilirsiniz. İşte sabah içilen çorbanın faydaları ve uzmanından kışa özel çorba tarifi… İşte detaylar…

Wellbeing Uzmanı ve Chef Pelin Bozkurt Bilgiç, çorba içmenin faydalarını ve nasıl çorba içmemiz gerektiğini bizlerle paylaşıyor.

“Sabah kahvaltısında bir kâse sıcak çorba içen bir kültürden geliyoruz”

Sözlerine "Çorba, tüm sofraların kuşkusuz baş tacıdır. Bize Osmanlı sofrasından miras. Vücudumuz ve ruhumuz için harikalar yaratabilecek sağlıklı besinlerle dolu olan çorba günün ilk öğünü olduğunda sağlığımız için faydaları nelerdir?" diyerek başlayan Pelin Bozkurt Bilgiç ekliyor: "Sabah kahvaltısında bir kâse sıcak çorba içen bir kültürden geliyoruz. Güne hem sıcak, hem de besleyici ve sindirimi zorlamayan bir başlangıç yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Gece açlığı sonrası midemize ilk giren besine titizlenmeliyiz. Bedenimize çok çiğnemek gerektiren, hazmı uzun sürecek besinlerle yüklenmek yerine hem pratik ve ekonomik bir çözüm varken, değerlendirmemek olmaz. Biz de zaman zaman onların bu güzel alışkanlığını sürdürebiliriz. Doğru malzemelerle yaptığımız mis gibi çorba, yemek kadar doyurucudur ve diğer seçeneklere kıyasla daha hafif ve besin değeri daha fazla olabilir. Çorba ayrıca tokluğu arttırdığı için öğünler arasında atıştırma dürtüsünü ortadan kaldırdığını da deneyimlemişsinizdir.

Sabah çorbası, şekerli, karışık, alışılmış kahvaltı yerine en sevdiğiniz sebzeyi yemek için harika bir fırsattır. Özellikle, sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu ile birleştirdikleri için beslenme açısından harika bir seçenektir. Bu da, vitaminler ve mineraller de dâhil olmak üzere birçok temel besin maddesini aynı anda aldığımız anlamına gelir. Beyaz ekmek, atıştırmalık hazır yiyecekler, şeker bazlı içecekler ve yüksek yağlı fast foodlar gibi yüksek enerji ve düşük besin yoğunluğuna sahip gıdaların yanında, bizi doyuran bir seçenek olarak çok fazla çorba tarifi bulabilirsiniz.

Doğal olarak, size ev yapımı çorbalar öneririm. Bu şekilde, çorbanızı yapmak için kullandığınız sebzelerin türünü ve miktarını kontrol edebilir, ayrıca içinde tablet gibi yüksek tuz ve katkı maddesinin olmadığından da emin olursunuz. Önceden hazırlanmış çorbalar ve paket çorba karışımlarındaki sodyum ve nişasta olması nedeniyle protein açısından nispeten düşük ve karbonhidrat açısından yüksek olma eğilimindedir. Dışarıda yemek zorunda olduğum zaman da içinde ne olduğundan emin olduğum yemek alternatifleri arasında çorba yine ilk seçeneğim."

İşte kahvaltıda çorba içmenin faydaları:

Welbeing Uzmanı ve Şef Pelin Bozkurt Bilgiç kahvaltıda çorba içmenin faydalarını bizimle paylaşıyor: “Tüm besinler vücutta farklı zamanlarda sindirilir. Bu süre; birçok faktöre bağlı olarak değişim gösterir. Tokluk süresi, yiyeceklerin bağırsağa geçmeden önce midede kaldığı süre ile ilişkilidir. Hızlı sindirilen besinler midenizden hızla geçer, bu yüzden sizi tok tutmaz. Vücuda giren herhangi bir besinin mideden geçip bağırsağa geldikten sonra tam olarak sindirilmesi ise 24-36 saat sürüyor. Yağ oranı yükseldikçe de sindirim süresi artıyor.”

1. Çorbamızdaki lif oranı yüksek olduğunda tokluk süresi uzar. Ancak; sindirimin çok da uzaması, sistemimizin sindirimle fazla meşgul olması vücudumuzu yorar ve enerjisini gereksiz kullanarak yenilenme ve iyileşme ve dinlenmeye alan bırakmaz. O yüzden ne yediğinden ziyade, neyi hazmettiğin daha değerli. Doymak için karbonhidrat ağırlıklı, yağlı ve ağır yemekler yerine çorba seçeceği benim ilk sıramda.

2. Çorba; midede fazla yer kaplayarak kısa sürede doygunluğa ulaşmanızı kolaylaştırır ve sonrasında daha fazla yemenizi önler. Böylece hem öğünde, hem de gün içinde daha dengeli beslenebilirsiniz. Sağlık açısından, ilk öğün olarak çorba içmek her zaman daha iyidir ve isterseniz ardından yine kolay sindirilen besinlerle devam edebilirsiniz. Ardından ağır yediğinizde, sindirim sürecini bozabilir ve hatta mide ağrısına neden olabilir.

3. Çorba başlı başına tüm besin öğelerini aynı anda almanın en iyi yollarından biri. Çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı farklı sebzelerin kullanılması, kök sebzelerle desteklenmesi faydayı arttırır. Yemek esnasında katılan baharatlar ve sonrasında ekleyeceğiniz maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar, et suyu, tavuk suyu çorbanızı daha da sağlıklı hale getirecektir.

4. Çorba yaparken yaratıcılığınızı çok daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Diğer yemeklerde olduğundan daha fazla sebzeyi karıştırma özgürlüğü verirken, bu aynı zamanda size mutfakta pratiklik sağlayıp zaman kazandırır.

5. İçinizi ısıtacak bir besin olduğu gibi ruhsal anlamda da kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacaktır. Yemeğin aynı zamanda bizim ruhumuzu da beslediğini hiç unutmayın.

O tabakla ne kadar çok bağ kurarsak, şifası da o kadar hızlı ve etkin olur.

6. Gün içinde yeterli su içiyor musunuz? Çorbalar vücudun sıvı ihtiyacını destekleyen lezzetli alternatiflerdir. Su içeriği yüksek olan çorbalar özellikle yaz mevsimlerinde vücudun susuz kalmasını önleyen, kışın ise yeterli sıvı almadığımız zamanlarda su açısından doğru yiyecektir.

7. Çorba vücudunuzun nemli kalmasına da yardımcı olur. Çorba, sadece su içermesinin ötesinde, vücudunuzun nemi korumasına yardımcı olan diğer mineralleri de içerir.

8. Üşüdüğünüzde bir kâse çorba sizi ısıtmak için harikalar yaratabilir. Vücut sıcaklığınızı artırmak ve sizi içten dışa ısıtmak için özellikle kışın mevsimsel kök sebzelerden ve baharatlardan yapılmış sıcak çorba içmenizi öneririm.

Güne sıcacık bir çorba ile başlamanın doğru bir tercih olduğunu tekrar söylemeliyim. Ancak; enzimlerle daha kolay etkileşmesi ve mideye zarar vermemesi için ağzınızda yeterince soğuması gerekir. Yani çorbayı içmek yerine yersek; çorbamızın sindirimini ağızda başlatmış oluruz, çorba ağzımızda yeterince kaldığında, sindirim ve midemiz için uygun olan sıcaklığa kadar düşer. Çok sıcak da tıpkı çok soğuk gibi sindirim salgıları üzerine etki eder ve sindirimi zorlaştırır.

Tarhanalı Balkabağı Çorbası

500 gr. bal kabağı,

1 adet soğan,

1 adet havuç,

1 diş sarımsak,

1 çay kaşığı kimyon,

1 çay kaşığı zerdeçal,

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi,

1 adet defne yaprağı,

2 yemek kaşığı tarhana,

1 portakal kabuğu rendesi,

1 portakal suyu,

2 lt sebze suyu,

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Portakal suyu hariç tüm malzemeleri tencereye koyup pişirin. Rondodan geçirin. Servisten hemen önce portakal suyunu ekleyip karıştırın. Afiyet şifa olsun.

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11/03/2022 16:29