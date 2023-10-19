Kahvaltıseverler bu Pazar ve her Pazar BigChefs’te buluşuyor.

30 parçadan oluşan ve sınırsız çay kahve ile kişi başı 325 tl. olarak sunulan Serpme Kahvaltı’nın yanında geniş kahvaltı menüsüne de sahip olan BigChefs, özel çörek sepeti ikramları ve canlı caz müziğin ritmi ile de Pazar günleri kahvaltı keyfini katlıyor.

BigChefs Lefkoşa, Yenişehir, Celsus'un giriş katında. Detaylı bilgi için 0546 999 0 244 (BIG) numaralı telefonu arayabilirsiniz.