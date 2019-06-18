Kahvaltısını Hazırlamadığı Gerekçesiyle Eşini Süpürge Değneğiyle Dövdü

Nergizli köyünde kendisine kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle eşinin bacağına ahşap süpürge sapıyla vurup ciddi şekilde darp eden ve “beni terk edersen seni öldürürüm” diyen M.U tutuklandı.

Mahkemede olayla ilgili bilgileri aktaran polis, Nergizli köyünde sakin zanlının, kendisine kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle 3 evlat sahibi eşinin bacağına ahşap süpürge sapıyla vurmak suretiyle kendisini ciddi şekilde darp ettiğini, olay sonrasında eşinin kendisine “seni terk edeceğim” demesi üzerine zanlının da eşine hitaben “beni terk edersen seni öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti

Zanlının mesele ile ilgili suçunu kabul ettiğini belirten polis, şikâyetçi eşin evden ayrılarak kız kardeşinin evine yerleştiği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Yargıç Umut İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayıp 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(MHA)