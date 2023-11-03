Kahve bağımlılarını üzecek haber!

Kahve nikotin içerir. Aynı zamanda fazla kahve içmek idrarda artışa ve vücutta su kaybına neden olur. Peki kahve tüketimine neden dikkat edilmeli? İşte yanıtı...

1. CİLDİNİZ DAHA HIZLI YAŞLANIR

Kahve cildinizde zararlı serbest radikalleri koruyan antioksidanlar açısından zengin bir içecek olsa da çok fazla tüketmek hücrelerde bulunan kolajeni azaltabilir. Kolajen daha dolgun ve genç bir cilt görünümü sağlar. Çok fazla kafein tüketmek ise cildinizin elastik yapısının bozulmasına neden olurken ince çizgilerin belirginleşmesini sağlar.

2. BAŞ AĞRISI

Her ne kadar pek çok kişi kahvenin baş ağrısını geçireceğini düşünse de durum daha da kötüleşebilir. Kafein daha sık idrara çıkmanıza neden olur ve bu durum vücudunuzun susuz kalmasını sağlar. Baş ağrısı sıvı tüketiminin azlığından dolayı kaynaklanabilir.

3. MİDENİZ BOZULABİLİR

Fazla kahve tüketmek tuvalete sık gitmenize neden olabilir. Kahve asidik olduğu için mide zarını tahriş eder ve kramplara neden olur bu durumda ishali açığa çıkarır.

4. TIRNAKLARINIZDA KALSİYUM EKSİKLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

Fazla kahve içmek kendinizi gergin hissetmenize neden olur ve demir emilimini engeller. Tırnaklarınız kalsiyum eksikliğinden dolayı olması gerekenden daha beyaz gözükebilir.