Kahve devi 260 restoranını devrediyor

Ünlü kahve zinciri Starbucks, Avrupa'da satışlarından memnun olmadığı restoranları Meksikalı ortağı Alsea'ya devrediyor. Starbucks, Hollanda'da doğrudan sahibi olduğu 83 restoranla birlikte, dört Avrupa ülkesindeki 177 franchise restoranı da Meksikalı ortağına bırakacak. Böylelikle 260 restoran el değiştirecek.

Starbucks, yeniden yapılanma planları kapsamında satışlarda istenilen verimin alınamadığı Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bulunan restoranlarının haklarını Meksikalı Alsea firmasına devrediyor.

177 RESTORANIN FRANCHİSE HAKLARINI DEVREDİYOR

Hollanda ve Fransa'da şirketin sahip olduğu 83 restoranı doğrudan satacak olan Starbucks, dört ülkedeki 177 diğer restoranın franchise haklarını devrediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Seattle merkezli Starbucks'ın Fransa'da satacağı restoranlar arasında Paris'te ilk olma özelliğindeki, ressam Claude Monet'nin tablosunu yaptığı ünlü Boulevard des Capucines'de yer alan restoran da bulunuyor.

AMSTERDAM'DAKİ MERKEZ KAPANACAK

ABD'li şirket toplam 260 mağazasının işletmesini devrederek ciddi bir maliyet yükünden de kurtulmuş olacak.

Starbucks'ın durgun olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için operasyonu bununla da sınırlı kalmıyor. Amsterdam'da bulunan destek merkezini kapatacak olan Starbucks, burayı Londra'daki merkeziyle birleştirecek. Bu yapılan sonrası 186 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

900 şubesi var

Starbucks restoranlarını devralacak olan Meksikalı Alsea, halihazırda Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay'da 900 Starbucks işletmesine sahip. Alsea, Starbucks'ın yanı sıra Burger King, Domino’s Pizza, California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory ve Chili’s gibi ünlü markalarla da işbirliği içerisinde.