Kahve Spor Performansını Artırır Mı?

Günümüzde pek çok insanın severek tükettiği ve gün içerisinde en çok tüketilen sıcak içeceklerden bir tanesi olarak öne çıkan kahve, temel olarak kafein içerikli bir içecektir.

Özellikle Kıbrıslıların ev ve işyeri ziyaretlerinde misafirlerine ikram ettiği Türk Kahvesi gündelik yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir.

Çok uzun yıllardır insan hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan kahvenin ana maddesi olan kafein, yapılan çeşitli araştırmalara göre de spor performansı için en önemli uyarıcı maddelerden bir tanesi olarak bilinmektedir.

Günümüzde de pek çok sporcu yüksek oranda kafein içeren takviye besinler kullanmaktadır. Kahvenin spora etkisi olarak düşünüldüğü zaman da bu noktada kafeinin önemi yadsınamaz. Ergojenik bir destek ürünü olarak öne çıkan kafein, sinir sistemine etkisiyle de bilinmekte olan oldukça önemli bir uyarıcı etkisi vardır.

Kahvenin Genel Performans Üzerine Etkisi

Genel olarak insan vücudundaki yorgunluk hissinin gitmesine de karşı bir etkisi bulunan kahve, genel antrenmanlardan önceki enerji hissiyatını da büyük oranda etkiler ve yorgunluk hissini de düşürür. Genel bazal metabolizma hızını artırması ve vücudu uyarıcı etkileri ile bilinmekte olan kahve, genel kalori ve yağ yakımında da oldukça etkilidir. Pek çok çeşitli popüler diyetlerin içeriğinde de sık sık kullanılmakta olan söz konusu kahve içeceği, kandaki genel adrenalin seviyesini de olumlu yönde etkilemektedir. Yağ hücresi yıkımını da oldukça büyük oranda artıran kafein içeriğine sahip olan kahvenin gün içerisinde yüksek oranlarda tüketimi de oldukça riskli olabilmektedir. Kahvenin spora etkisi olarak bakıldığı zaman dayanıklılık sporlarında bir hayli büyük bir öneme sahip olan içecek, uzun vadeli olarak vücuttaki total yağ oranının düşmesine de olumlu yönde etki edebilmektedir.

Kahve ve Sporcular İçin Genel Faydaları

Gün içerisinde tüketilmekte olan kahve, özellikle antrenman sonuna doğru yorgunluğum had safhaya çıkmasına ve genel bir güçsüzlük durumunun hissiyatına karşı da kullanılmaktadır. Bilhassa sporcular tarafından kullanılmakta olan kafein haplarına bir alternatif olarak da karşımıza çıkmakta olan kahve, uzun süreli antrenman performansına da olanak tanımaktadır. Genel olarak kahve;

• Vücudun tükenmesini büyük ölçüde minimize etmekte,

• Genel aerobik ve anaerobik performansı artırmakta ve

• Uzun süreli performansı da oldukça önemli ölçüde etkilemektedir.

Merkezi sinir sistemini uyarması ile bilinmekte olan kahve, genel konsantrasyon düzeyini de önemli ölçüde etkilemektedir. Sporcu diyetlerinde oldukça büyük bir öneme sahip olan bu içeceğin tüketiminde, alanında uzman ve profesyonel bir diyetisyen veya beslenme uzmanından destek alınması da oldukça elzemdir. Kahvenin spora etkisi de söz konusu bu uzmanların gözetiminde incelenmeli ve bireyin rutin diyetine dahil edilmelidir.

Gün İçerisinde Kahve Tüketiminin Önemi

Temel olarak vücudun kafein ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemli bir yere sahip olan kahve, gün içerisinde belirli ölçülerde tüketildiği taktirde oldukça faydalı olabilmektedir. Genel olarak sporcuların da büyük oranda tercih ettiği kahve, antrenman sonrasında oluşan kas ağrılarının giderilmesinde de bir hayli etkilidir. Kahvenin spora etkisi çerçevesinde incelendiği zaman oldukça büyük bir yere sahip olan içecek, çeşitli alerjen etkileri de beraberinde getirebilmektedir. Rutin kullanımından önce beslenme uzmanlarına danışılmasında fayda olan kahvenin insan vücuduna da pek çok farklı etkileri bulunmaktadır.

Düzenli Kahve Tüketiminin Vücuda Etkileri

Özellikle genel ölçüde vücuttaki adrenalini artıran ve kalp atış hızını hızlandıran kafein içeriğine sahip olan kahve, aşırı tüketildiği taktirde insan vücudunda oldukça yıkıcı etkilere de sahip olabilmektedir. Bu sebeple kahvenin spora etkisi olarak olumlu yönde tüketildiğinde, sporcu beslenmesi alanında uzman diyetisyen ve profesyonel beslenme uzmanlarına danışılarak tüketilmelidir.

Özper Özorun

KKTC Güreş - Kickboks - Kempo Şampiyonu

Türkiye MMA ve MMA Grappling Şampiyonu

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29/05/2021 17:16