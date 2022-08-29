Kahve telvesini atmadan önce bir düşünün

Günlük hayatta birçok kişi günlük beslenmesinde Türki kahvesine yer veriyor. Yeterli dozda tüketildiğinde oldukça sağlıklı olan kahve, artığıyla da birçok alanda fayda sağlıyor. Peki, kahve telvesi nasıl değerlendirilir? İşte, kahve telvesini faydalı bir şekilde kullanabileceğiniz 12 alan...

EL, AYAK VE BUZDOLABI KOKUSUNU YOK EDER

Kahve telvesi, kokuları emmeye ve gidermeye yardımcı olmak için çeşitli şaşırtıcı yerlerde kullanılabilir. Bir kavanozu kullanılmış telve doldurmayı ve yiyecek kokularını nötralize etmek için ağzı açık olarak buzdolabınızın arkasına yerleştirmeyi deneyin. Sarımsak veya soğan doğradıktan sonra ellerinizi ovmak için mutfak tezgahınızda bir zula bulundurun. Telveyi bir çorabın içine yerleştirerek, bağlayarak ve spor çantanızdan ve ayakkabı dolabınızdan çamaşır sepetinize veya arabanızın zeminine kadar kokunun biriktiği her yere yerleştirerek geçici çözümler üretin.

MUTFAKTA KULLANIN

Kahve telvesi doğal olarak aşındırıcıdır ve mutfak aletleriniz yüzeylerindeki yağ ve kiri temizlemeye yardımcı olabilir. Bunları bir sert fırça veya temizlik süngeri üzerine serpin ve sert, yapışmış yiyecekleri tencere, tava, mutfak eşyaları, lavabo, set üstü ocaktan, hatta belki de kahve makinenizden çıkarmak için kullanın. Renkleri gözenekli yüzeylere sızabileceğinden, bunları açık renkli granit veya mermer tezgahlarda kullanmayın.

ETİ YUMUŞATIN

İnanması güç fakat kahve aynı zamanda doğal bir et yumuşatıcıdır. Ete tuz, asit veya enzim uygulamak, protein ve kas liflerini daha az sert hale getirir ve tahmin edin iyi arkadaşımız kahvenin içinde ne var? Doğal asitler ve enzimler. (Ayrıca lezzeti arttırır.) Kahve telvesini baharatınızla karıştırın ve pişirmeden en az iki saat önce ete uygulayın. (Kahveyi yeniden demlemek için telveyi de kullanabilirsiniz ve soğuduktan sonra etinizi 24 saat sıvı içinde marine etmeye bırakın.)

DOĞAL GÜBRE

Kahve telvesi mükemmel nitrojen kaynaklarıdır. Ayrıca fosfor, potasyum, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi diğer önemli besinleri de içerirler; bu da onları besin açısından tükenmiş topraklar için ucuz bir nimet haline getirir. Kendi gübrenizi yapmak için, kahve telvesini ölü çim kupürleri, kahverengi yapraklar, kompost veya kuru saman gibi diğer organik maddelerle karıştırarak toprağın birbirine kenetlenme eğilimini azaltın ve su girişine karşı bir bariyer oluşturun .

Wyoming Üniversitesi'nden Lisa Ogden'e göre , "Kahve telvesine iyi yanıt veren bitkiler arasında yaban mersini, lahana, soya fasulyesi, meyve ağaçları, domates, mısır, gül, kamelya, orman gülleri ve açelya bulunur." Kalan kafein içeriği büyümeye zararlı olabileceğinden, onları tohumların ve fidelerin etrafına çok fazla yaymamaya dikkat edin.

SOLUCAN DOSTU

Kahve telvesi toprağı zenginleştirmekle kalmaz bahçe dostu solucanları da hem kendine çeker hem de besler. Bitkilerin yetişmesinde ve sağlıklı büyümesinde katkısı büyük olan solucanları besler.

HAŞERELERİ KOVAR

Karıncalar, sümüklü böcekler ve salyangozlar gibi zararlılara karşı doğal bir caydırıcı olarak, tek tek bitkilerin etrafına ve bahçenizin çevresine kullanılmış topraklar serpin. Açık havada oturma alanlarınızın etrafına kaseler dolusu kahve telvesi bırakmanın (veya üzerine serpmenin) sivrisinekleri, meyve sineklerini ve böcekleri uzaklaştırmaya yardımcı olacak.

PEELİNG YAPIN

Kahve kalıntılarıyla kendinize peeling yapmanız oldukça faydalı olacaktır. "Peling sabunu yapmak için bir kalıp gliserinli sabunu eritin, 1/3 fincan kahve telvesi ekleyin, iyice karıştırın ve bir sabun kalıbına dökün." Bu, normal cilt bakımı rutininizde veya dışarıda çalıştıktan sonra kiri çıkarmak için kullanılabilir. (Ayrıca suya hindistancevizi yağına da ekleyerek doğrudan yüzünüze uygulayabilirsiniz. Veya kuru kış ayaklarına da uygulayabileceğiniz bu peeling peelingini yapabilirsiniz.)

GÖZ ALTI MORLUKLARINI VE ŞİŞLİKLERİNİ YOK EDİN

Cleveland Clinic'e göre kafein doğal bir "vazokonstriktördür"—yani kan damarlarını daraltır ve cilde kan akışını azaltarak daha sıkı ve pürüzsüz görünmesini sağlar . (Not: Nesilden nesile aktarılan sarkık göz altı halkalarını düzeltmez.

SAÇLARINIZI PARLATIN

Kahve telvesinin doğal olarak aşındırıcı özelliklerini saçınız için kullanın. Bu foliküller saç kremi, jel, köpük ve saç spreyi kalıntılarıyla ağırlaşmaya başladığında, şampuanlamadan önce bir avuç kahve telvesini saç derinize masaj yapın. Kaba parçacıklar fazla birikimi gidermeye yardımcı olarak saçınızı daha hafif ve parlak bırakır.

SAÇLARINIZI UZATMAYI HIZLANDIRIR

Kahve telvesi doğrudan kafa derisine sürüldüğünde, cilde kan dolaşımını arttırdığı ve böylece saç büyümesini uyardığı gösterilmiştir . Bir çalışma, saçsız erkeklerin saç köklerine kahve telvesi uygulandığında saç köklerinin aktifleştiğini ortaya koyuyor.

ŞÖMİNENİZİ TEMİZLEYİN

Odun yanan bir şömineden külleri çıkarmak oldukça zorlu bir iştir. Küllerin üzerine hala nemli kahve telvesi serpmek, onları ağırlaştıracak ve çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Bu teknik ayrıca duman bulutlarının oluşumunu engeller ve şömineden kaçan tozun odanın ve evin diğer bölümlerine yayılmasını azaltır.

MOBİLYA ÇİZİKLERİNİ AZALTIR

Orta veya zigon sehpalarınız aşınmış görünüyorsa, küçük çiziklerin görünümünü azaltmak için ahşap zemini deneyin. Kahve telvesi ve su kullanarak kalın bir macun yapın, ardından bunları mikrofiber bez ile mobilya lekelerine uygulayın. 10-15 dakika bekletin, ardından temiz bir bezle silin. Gerektiği kadar tekrarlayın. Yüzde yüz yok etmez fakat olabildiğince azaltır.

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29/08/2022 20:41