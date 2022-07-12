Kahve telvesini kullanacağınız 11 alan

En çok içilen içeceklerden birisi de kahvedir. Kahve bu kadar çok tüketilince yararları da zararları da bir hayli merak konusu oluyor. Fakat kahve içildikten sonra kalan telvesi çöpe atılıp ziyan edilmemeli. İşte, kahve telvesini kullanabileceğiniz birbirinden farklı 11 alan...

DOĞAL GÜBRE

Kahve telvesi, bahçe bitkileri ve saksı çiçekleri için mükemmel bir gübredir. Ayrıca telve toprağın böceklenmesini önler. Yapmanız gereken sulama suyuna bir miktar kahve telvesi eklemenizdir. Bu yöntemle bahçe veya saksı çiçeklerinizin toprağına kimyasallardan oluşan gübre eklemek zorunda kalmazsınız.

DOĞAL BÖCEK KOVUCU

Kahve telvesi, sinek ve böcekleri sizden ve evinizden uzak tutar. Bunun için yapmanız gereken, böceklerin gezdikleri ve geldiklerini düşündüğünüz bölgelere kahve telvesi koymanızdır. Ayrıca bahçedeki bitkilerinize sümüklüböcek gibi böceklerin gelmesini istemiyorsanız, saksının çevresinde kahve telvesi koymanız yeterli olacaktır.

BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Buzdolabı içinde bulunan yiyeceklerin kokuları birbirine karışması kötüdür. Bunun çözümü şu; bir kese içine koyacağınız kahveyi buzdolabına yerleştirin. Kötü kokuların kalmadığını fark edeceksiniz.

MUTFAK GEREÇLERİNİN TEMİZLİĞİNDE KULLANIN

İnce bir temizlik bezinin üzerine birkaç çay kaşığı kahve telvesi sürün. Yağ ve kirlerin kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Temizledikten sonra iyice durulayın. Bu uygulamayı, Teflon tava ve tencerelerinize de uygulayabilirsiniz.

AHŞAP MOBİLYA TEMİZLEYİCİSİ

Evinizde bulunan ahşap mobilyaların temizliğinde de kahve telvesini kullanabilirsiniz. Özellikle çiziklerin üzerine kahve telvesini, sıcak sui le karıştırarak sürün. Ardından kuru bezle bu alanları temizleyin. Çiziklerin kapandığını göreceksiniz.

PEELİNG OLARAK KULLANIN

Kahve telvesini peeling olarak kullanabilirsiniz. Telve ıslak iken, temizlenmiş yüzünüze veya vücudunuza sürün. Kurumasını bekleyin. Ardından hafif hafif ovarak yıkayın. Cildinizdeki tüm ölü derilerin gittiğini yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Kimyasal içermeyen bir temizleyici..

HAMAM BÖCEĞİ YEMİ

Bir teneke kutu ya da kavanozu 3-5 santimlik nemli kahve telvesiyle doldurun ve kavanozun ağzına çift taraflı güçlü bir bant yapıştırın. Kahvenin kokusuna gelecek olan hamam böcekleri bu tuzağa düşecektir.

ETLİ YEMEKLERE LEZZET KATAR

Kahve, özellikle güney Amerika'da et yemeklerin çok fazla kullanılıyor. Et yemeklerine hem farklı bir aroma katıyor, hem de etlerinde renginin daha güzel görünmesini sağlıyor.

DÖKÜM BIÇAKLARI TEMİZLER

Kahve telvesinin temizleme gücünü yukarıdaki maddelerde anlattık. Döküm tencerelerin temizlenmesin ve özellikle bıçakların yıkanmasında da kahve telvesini kullanabilirsiniz. Bıçaklarınızın daha parlak olduğunu göreceksiniz.

AĞIZ KOKUSUNU ALIR

Kahve çektirdiğini, aynı karanfil gibi çiğneyebilirsiniz. Bir kahve çektirdiğinin ağzınız uzun sure bırakacağı tadı inanamayacaksınız.

DOĞAL PİRE DAMLASIDIR

Kahve telvesini bitkiler için doğal tarım ilacı olduğu gibi, hayvanları rahatsız eden pireler için de birebirdir. Kedi ve köpeklerinizin tüylerine kahve telvesi sürün ve ovalayın. Pirelerin hayvanlarınızdan uzak durduğunu göreceksiniz.

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12/07/2022 21:47