Kahve telvesini sanata çevirdi

İzmir'de yaşayan resim öğretmeni Gürkan Yılmaz, kahve telvesini sanata dönüştürdü. Boya yerine kahve ve su kullanarak Türk kahvesini tuvalle buluşturan Yılmaz, kahve telvesinden insan, doğa ve yapı resimleri yapıyor.

İzmir'de resim öğretmenliği yapan Gürkan Yılmaz, bir arkadaşının kahve konulu yüksek lisans projesi için onun ricası üzerine kahve telvesi ile resim yapmaya başladı.





Ardından bunu sürekli hale getiren Yılmaz, boya yerine kahve ve su kullanarak Atatürk başta olmak üzere, portre resimleri ile çeşitli kentlerde bulunan tarihi yapı ve doğa resimlerini çizerek sergi açmaya başladı.

"Tatmak isteyenler oluyor"

Kahve telvesi ile resim yapıldığını gören insanların çok şaşırıp inanmadığını ve resmin üzerindeki kahveyi tadıp koklamak istediklerini anlatan Yılmaz, "İnsanların koklamaları, görmeleri ve denemeleri için de fırsat sunuyoruz. İnsanlar şaşırıyor ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Kahve olduğuna inanmayanlar oluyor. Koklamak ve tadına bakmak isteyenler oluyor. Onlar için özel bir köşe yapıyoruz" diye konuştu. (DHA)

27/02/2020 09:50