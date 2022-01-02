Kahve ve zayıflama paradoksu: Gerçekten kilo verdiriyor mu?

Severek tükettiğimiz kahve, hem vücudumuza hem de ruhumuza iyi geliyor. Kahvedeki yüksek kafein oranı, metabolizmayı ateşliyor. Bazen keyif yapmak için bazen de spordan önce tükettiğimiz kahve gerçekten kilo verdiriyor mu? İşte kahve ve zayıflama hakkında bilmeniz gerekenler...

DÜNYADAKİ EN SEVİLEN İÇECEK

Kahve, tüm dünyada severek tüketilen bir içecek. Kalorisi neredeyse 0 olan kahvenin faydalarından yararlanmak için, içerisindeki kafein oranına dikkat etmemiz gerekiyor.

Yüksek oranda kafein içeren kahveler bizi hem fiziksel hem ruhsal anlamda iyileştirmeye yardımcı da oluyor. Ancak kahve tüketimi seviyenizi belirlemeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.

KAFEİNİN FAYDALARI

Kafeinin faydaları kısaca şöyle:

Metabolizmayı güçlendirir

Merkezi sinir sistemini uyarır

Reaksiyon hızı ve odaklanmayı artırır

Yağ yakımını hızlandırır

KAFEİN YAĞ YAKAR MI?

Kahve direkt olarak yağ yakımı sağlamıyor. Sadece yağ yakıcı egzersizler yapmadan önce kahve içerseniz, yağ yakımınızı olduğundan daha hızlı bir seviyeye getiriyor.

Bu etkilerden yararlanmak için kafein oranı yüksek ve kalorisiz kahveler tüketmek gerekiyor.

Espresso, Americano, sade filtre kahve veya Türk kahvesi içebilirsiniz.

SÜT EKLERSENİZ...

Sütlü, şekerli ve kremalı kahve çeşitlerini tüketmeniz, alacağınız kafeinin kalitesini düşürür ve ayrıca yüksek oranda kalori almanıza ve sindirim problemleri yaşamanıza neden olur.

Bu sebeple sadece su karıştırılarak yapılan kahveleri tüketmeniz alacağınız verimi artırır.

DİÜRETİK ETKİSİ VAR

Kafein kardiyovasküler sistemin hareketliliğini artırarak, kan basıncının yükselmesine sebep oluyor.

Bu aynı zamanda vücudumuza diüretik bir etki yapıyor ve su atımı gerçekleşiyor.

Çünkü artan kan basıncından dolayı böbreklerimiz daha fazla çalışmış oluyor.

GÜNLÜK NE KADAR KAFEİN TÜKETİLMELİ?

Kafein tüketiminin ne kadar olması gerektiği kişinin vücudunun oluşturduğu toleransa göre farklılık gösteriyor.

Ortalama olarak ise 2 bardak kahve (Yaklaşık 400 mg kafein) tüketilebilir.

ÇARPINTISI OLANLAR DİKKAT!

Eğer kalbinizde çarpıntı, ritim bozukluğu gibi rahatsızlıklar varsa doktorunuza danışmadan kafein tüketmeyin.

NTV

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02/01/2022 10:50