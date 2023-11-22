Kahvede kumar oynayan 7 kişi hakkında yasal işlem!

Yeşilyurt’ta bir kahvehanede yapılan kontrolde, kumar oynadığı tespit edilen H.G.(E-42), H.Ö.(E-29), H.P.(E-54), N.Z(E-61), V.T.(E-44) ve S.U.(E-57) ile kahvehanede kumar oynanmasına müsaade eden M.S.(E-54) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30'daki kontrolde, söz konusu şahıslar “pokerize” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynarken suçüstü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.