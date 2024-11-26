Kahvede kumar oynayan ve oynanmasına müsaade eden 10 kişi hakkında yasal işlem

Gelincik köyünde faaliyet gösteren bir kahvehaneye yönelik polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimde, kumar oynayan ve oynanmasına müsaade eden toplam 10 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan denetimde, D.A.B.(E-60), Y.K.(E-60), S.U.(E-64), N.A.(E-61), M.A.(E-38), G.T.(E-57), M.M.(E-62), S.Ç.(E-47) ve H.G(E-71) para karşılığında kağıt oyunu (pokerize) oynamak suretiyle kumar oynadıkları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve konu kahvehane içerisinde kumar oynanmasına müsaade ettiği tespit edilen H.G.(E-71) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satan işletmeci aleyhinde yasal işlem

Öte yandan, Güzelyurt’ta alkollü içki satışı yapılan bir işletmede, 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satışı yapıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.