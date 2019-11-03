Kahvenin hayata sıra dışı bir renk kattığını gösteren 4 an!

GÜNE BAŞLARKEN...

Güne en güzel kahveyle başlanır! Uzun bir güne hazırlamanın ve her anı doyasıya yaşamanın keyfini kahveyle güne başlayarak yaşayabilirsiniz. Genel olarak uyandığınız saatten biraz daha erken uyanıp kahvenizi içerken güne dair hazırlığınızı yapabilirsiniz.

ARKADAŞLARINIZLA BULUŞTUĞUNUZDA...

‘’Kahve bahane sohbet şahane’’ sözü elbette boşa söylenmiş bir cümle değildir. Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ve sohbet iyice koyulaştığında bir kahve içmek hep birlikte gerçekleştirdiğiniz muhabbetin daha da keyifli geçmesini sağlayacaktır.

BAZEN TEK BAŞINIZAYKEN...

Kahve içmenin keyfi bazen yalnızken yani tek başınızayken de güzeldir. Kendinizle ilgili yapacağınız bir planı düşünürken ve herhangi bir düşünceye yoğunlaşıyorken; kahveyle kendinize zaman ayırmayı deneyebilirsiniz.

YORUCU BİR GÜNDEN SONRA...

Mevsim sonbahar; hâliyle bizler alışılmış hayatlarımıza kaldığımız yerden geri döndük. Rutin hayatın getirdiği günlük işlerin yorgunluğunu eve geldikten sonra kahveyle atabilirsiniz. Yorucu bir günden sonra, kendinizi yenilemek için tercihiniz kahveden yana olsun.

03/11/2019 15:05