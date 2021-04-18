Kahverengi besinler bağışıklığı güçlendiriyor

Farklı renkteki besinlerin sağlığımıza sayısız faydası vardır. Rengarenk sebze-meyveler kadar doğru, düzenli ve dengeli tüketilen kahverengi tonlarındaki besinler de bağışıklığı güçlendirip, bazı hastalıklara karşı koruyucu kalkan vazifesi görür.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu besinlerin az bilinen faydalarını şöyle anlattı:

EĞER AZ TÜKETİRSEK…

Tam tahıllar, kuru baklagiller ve kuru yemişler esmer/kahverengi besinlerdir. 2019 yılında Lancet'te yayınlanan geniş kapsamlı bir araştırmada; az tam tahıl, az kuruyemiş tüketimi ve az baklagil tüketiminin dünyada her yıl milyonlarca insanın hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olduğu gösterilmiştir.

HANGİ HASTALIKLARI ÖNLER?

Kahverengi besinler diğer renkli bitkisel besinlerde pek bulunmayan birçok vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Lif yönünden güçlü, sebze ve meyvelerden farklı özellikte liflere sahip ve aynı zamanda bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artıran prebiyotik karbonhidrat barındıran bu grup besinler insülin direnci, diyabet, kalp damar ve kanser gibi kronik hastalıklardan korunmada etkilidir. İçerdikleri fitoöstroller bağırsaklarda kolesterolü bağlayarak, LDL (kötü) kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

İŞLENMİŞ OLANLARA DİKKAT

Bu grupta yer alan tam tahıllar işlenip içindeki önemli unsurları kaybedip beyaz renge dönüştüklerinde insülin direnci ve obezitenin önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkar. İşlenmiş karbonhidrat tüketimi ayrıca kalp damar hastalıkları için risk faktörüdür. Kuruyemişler de işlenmemiş yani tuzlanmamış ve kavrulmamış olarak tüketildiklerinde çok sağlıklıdır. Susam, keten tohumu, kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi tohum ve çekirdekler de bu grupta yer alan sağlıklı gıdalardır. Tekli ve çoklu yağ asitleri; kaliteli protein; A, B ve E vitaminleri; lif; kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko, krom, potasyum ve selenyum gibi minerallerle sağlığımızı destekler.

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18/04/2021 09:28