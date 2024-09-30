Kahveyi bu saatte içmeyin! Faydası sıfırlanıyor, vücuda zarar veriyor

Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.

Uyku uzmanı Rex Isap, "Kahve içmeden uyanamam" diyenlere bir uyarıda bulundu. Eğer sabah uyanır uyanmaz kahve tüketiyorsanız bunu iki kez düşünmelisiniz diyen uzman isim uyandıktan sonra ilk saat kahve içilmemesi gerektiğini söylüyor.

EN İDEAL ZAMAN UYANDIKTAN 1 SAAT SONRA

Uyku uzmanı Rex Isap, dengeli kahve içmenin faydalı olabileceğini ifade ederek uyandıktan sonra ilk saat içinde kahvenin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Isap, gün boyunca beynimizin adenozin isimli bir kimyasal ürettiğini ve bu kimyasalın artması uyku ihtiyacının artmasına neden olduğu, kafein tüketiminin ise tüketen kişileri uyanık tuttuğunu ve adenozin reseptörlerini engellediğini söyledi.

Uzmanın ifadelerine göre, uyandığınız an mutfağa gidip kendinize kahve hazırlamanız doğru değildir. Kahvenin faydalarından yararlanabilmek için en ideal zaman uyandıktan bir saat sonrasıdır.

Isap, uyandığınızda kortizol seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi. Genel olarak stres ile ilişkilendirilen kortizolün uyanıklık seviyesini artıracağını ifade ederek bu durumda, kafeine karşı tolerans kazanabileceğinizi söyledi.

Kahve içmenin birçok faydası vardır; enerji verici etkisi, metabolizmayı hızlandırması ve antioksidan içeriği gibi. Ayrıca, bazı araştırmalar kahvenin zihinsel uyanıklığı artırabileceğini ve belirli hastalıklara karşı koruyucu olabileceğini gösteriyor.

Kahve, içerdiği kafein sayesinde yorgunluğu azaltır ve enerji seviyelerini yükseltir.



Kafein, konsantrasyonu artırabilir ve zihinsel uyanıklığı destekler.

Kahve, vücudu serbest radikallerden koruyan önemli bir antioksidan kaynağıdır.



Kafein, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırabilir.

Bazı araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin Parkinson hastalığı, Alzheimer ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermektedir.



Düzenli kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceği bazı çalışmalarla belirtilmiştir.



Kahve, ruh halini iyileştirici etkileriyle bilinir ve bazı araştırmalar, depresyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.



Kahve, siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltabilir.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için kahve içmeyi günlük rutininize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.