Kahveyi yanlış zamanda içiyoruz!

Birçoğumuz sabahları uyandıktan hemen sonra kahve içer ama bilim insanlarına göre bu yanlış! ABD’nin Maryland eyaletindeki Bethesda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre sabahın erken saatlerinde içilen kahvenin uyarıcı etkisi daha az oluyor.

Araştırmanın bulgularına göre bu durumun nedeni şöyle özetleniyor: İnsan vücudu sabah 8 ile 9 arasında stres hormonu kortizol salgılıyor.

Bu uyarıcı hormon sayesinde uyku halinden hızla çıkıyoruz. Bu saatlerde kahve içince, kahvenin uyarıcı gücü aslında ziyan oluyor.

Bilim insanlarına göre kahve içmek için en ideal saatler sabah 9.30-11.30 ve öğleden sonra 13.30-15.00 arası… Çünkü bu saatlerde vücuttaki kortizol miktarı düşüyor. Onun yerine kahvedeki kafeinle uyanık kalmak mümkün.

Kısacası bilime göre insanların birçoğunun sabah kalkar kalkmaz kahve içmek yerine, işe başladıktan hemen sonra bunu yapması, daha etkili olabilir.

13/01/2020 10:29