Kaka bu kez yedek kulübesi için dönüyor

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka, teknik direktörlük lisansı alarak antrenörlük kariyerine başlamak istiyor.

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23/08/2022

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Kaka bu kez yedek kulübesi için dönüyor

2017 yılı sonunda MLS takımlarından Orlando'dan ayrılarak emekli olmuştu. 

Efsane Brezilyalı oyuncu, yeşil sahalara teknik direktör olarak dönmeyi planlıyor. 

40 yaşındaki emekli futbolcu açıklamasında; "4. spor yönetimi eğitimimi de bitirdim. Bu teknik direktörlüğe hazırlık aşamasını bu sene tamamen bitireceğim. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şimdi sadece Dünya Kupası'nı izlemeyi ve öğrenmeye devam etmeyi planlıyorum." dedi. 

Kaka. futbolculuk kariyeri boyunca 529 maça çıktı. Brezilyalı on numara bu maçlarda takımlarına 161 gol ve 146 asistlik katkı sağladı. 

23/08/2022 09:41
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TAGS: spor, dünya, maç
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